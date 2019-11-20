В Подмосковье сотрудники ДПС помогли людям спастись от пожара

В Московской области сотрудники ГИБДД помогли людям спастись от пожара. Об инциденте рассказали в группе «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в соцсети ВКонтакте. Там же было опубликовано видео с места событий.

На кадрах видеоролика можно заметить, что правоохранители не растерялись, увидев пожар на втором этаже многоквартирного дома. Сотрудники ДПС оперативно подогнали тентовую Газель к окнам горящей квартиры. Потерпевшие смогли без проблем спрыгнуть на верх кузова и спастись. Кроме того, люди успели спасти нужные вещи.

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В то время, как одни стражи порядка спасали пострадавших от пожара на улице, другой правоохранитель забежал в дом, а затем и в горящее помещение, чтобы удостовериться в том, что внутри нет людей. Данное действие оказалось очень правильным: полицейский вывел одного человека из горящего дома.

Видео: «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК»