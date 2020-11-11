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Новости мираПроисшествия

В Подмосковье пенсионеры покончили с собой после случайной смерти внука

Никита Брыкин

Трагическая гибель любимого внука стала причиной самоубийства пожилых супругов в Щелковском районе Подмосковья, пишет «МК».

Тела 83-летнего мужчины и 73-летней женщины были найдены 7 ноября. Их обнаружила дочь. На столе она обнаружила страшную записку – «В нашей смерти никого не вините». Согласно выводам экспертов, супруги умерли около трех суток назад.

По словам близких, к роковому шагу чету подтолкнула смерть любимого внука, в которой они винили только себя. По предварительной версии, 30 октября пенсионеры вместе с 16-летним юношей были у себя на даче во Владимирской области.

Сообщается, что парень нашел в доме старое охотничье ружье. Подросток стал вертеть его в руках и случайно выстрелил. В результате он скончался. По факту хранения ружья было возбуждено уголовное дело. Старики очень сильно переживали смерть внука, постоянно корили себя за это.

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