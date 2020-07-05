В Подмосковье отец-бывший омоновец убил сына из ФСБ

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Газете «Московский Комсомолец» стали известны подробности семейной драмы, которая разыгралась в одном из поселков на юге Московской области.

Сообщается, что 59-летний мужчина долгое время служил в ОМОНе, неоднократно бывал в горячих точках. Его сын служил в одном из подразделений ФСБ. Отношения между бывшим омоновцем и супругой испортились, они начали бракоразводный процесс. Он должен был остаться в Москве, а жена и сын – в загородном доме.

В роковой день злоумышленник пришел в дом к семье с ножом. Увидев, в каком состоянии отец, его сын побежал закрывать оружейный сейф. Сначала бывший омоновец набросился на жену. Она получила легкое ранение кисти. В этот момент подоспел сын. Отец убил его ударом в живот. Дожидаться приезда полиции он не стал, врачам «скорой» пришлось констатировать смерть обоих.