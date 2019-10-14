В Петрозаводске женщина закрыла мужчина в квартире и исчезла

В Петрозаводске правоохранители проводят проверку по факту удивительного случая. Дело в том, что местная жительница заперла в квартире многоэтажки мужчину, и его пришлось вызволять спасателям.

О ЧП стало известно 13 октября. После 15 часов в МЧС поступил звонок, автор которого сообщил, что на балконе жилого дома в Скандинавском переулке просит о помощи гражданин. Сотрудники МЧС приехали на место и эвакуировали со второго этажа потерпевшего.

Позднее было установлено, что мужчина сидит в чужой квартире уже не один день. Известно, что он зашел в гости к владелице жилья несколько дней назад. Женщина оставила друга в своей жилище, заперев на ключи отправилась в неизвестном направлении. Подождав возвращения подруги пару дней, мужчина все же решился позвать на помощь с балкона, потому что у него не было телефона. Теперь обстоятельства инцидента расследуются, сообщает Петрозаводск говорит.