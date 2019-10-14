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В Петербурге пойман студент, который выстрелил в человека 7 раз

В Северной столице арестовали молодого человека, который 10 октября выстрелил 7 раз в своего оппонента из травматического пистолета. ЧП случилось примерно в 10 часов вечера в Орловском переулке.

Около одного из домов разборку устроила толпа мужчин. Когда слов для улаживания конфликта оказалось недостаточно, задержанный достал оружие, произвел 7 выстрелов в 34-летнего оппонента и ушел. Потерпевшему оказали необходимую помощь и назначили лечение.

По прошествии суток стрелявшего задержали. Преступником оказался 24-летний студент одного из петербуржских университетов. Во время досмотра личных вещей молодого человека был найден пистолет, из которого он стрелял в пострадавшего, а также почти 50 патронов к нему, сообщает Мегаполис.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

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