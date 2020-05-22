В Петербурге мужчина изнасиловал детдомовца и изготовил порно

В Петербурге осудили мужчину, который на протяжении нескольких лет изготавливал порно-контент с несовершеннолетними. Коме того, он надругался над детдомовцем.
Следователи выяснили, что подсудимый работал фотографом. Он искал по объявлениям моделей, которым исполнилось 16 лет. Однажды к нему пришел воспитанник детдома. Мужчина снял его голым, а затем надругался.
Кроме того, установлено, что в 2005-2008 годах мужчина снимал порно с детьми и выкладывал в Сеть. В итоге мужчину отправили в тюрьму на 4 года и 7 месяцев, сообщает РИА «Регион online».
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