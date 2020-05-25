В Петербурге изрезали двоих мужчин

В Северной столице двоих мужчин изрезали после драки. ЧП произошло на Васильевском острове и было заснято на видео.
Участниками разборки стали четверо мужчин. Двое из них избили своих противников, а затем порезали их ножом. Потерпевшими оказались 31-летний и 45-летний мужчины. У первого диагностировали рану в бедро, у второго – ранение грудной клетки. Последний раненый находится в тяжелом состоянии.
Подозреваемые в совершении преступления были почти сразу задержаны. Оказалось, что они проживают в хостеле и приехали в Питер из Ростовского региона. После разборки завели уголовное дело. Ведется расследование, сообщает РЕН ТВ.
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