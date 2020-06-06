В Петербурге автомобилист облил оппонента из баллончика

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В Петербурге дорожный конфликт завершился плачевным финалом для одного водителя. Его оппонент применил против соперника баллончик, залив ему лицо и руки.

Все случилось на КАД, когда водитель автомашины Cadillac Escalade стал перестраиваться из ряда в ряд, выезжая со съезда. Его не пускали ехавшие по ряду автомобилисты. В какой-то момент между потерпевшим и нападавшим завязался разговор, который завершился тем, что водитель внедорожника залил лицо оппонента из перцового баллончика.

В итоге мужчина получил серьёзные травмы, а нападавший уехал. По факту случившегося уже ведётся расследование, сообщает РЕН ТВ.