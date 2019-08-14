На главную Новости мира В Перми пенсионер срезал тросы промышленных альпинистов за окном
Новости мираПроисшествия

В Перми пенсионер срезал тросы промышленных альпинистов за окном

Пермский пенсионер едва не убил двух промышленных альпинистов. Пьяный мужчина специально разрезал удерживающие тросы. Причина такого поведения проста: престарелому пермяку не понравилось, что за окном очень шумно.

Сперва раздраженный мужчина потребовал от рабочих перестать выполнять ремонт на фасаде дома. Немного позднее мужчина вышел на крышу и перерезал канаты альпинистов. Один работник сорвался вниз, пролетел несколько этажей и повис на страховочном тросе. Второй работник сумел удержаться и вытащил приятеля.

Поступок пожилого пермяка восприняли как покушение на убийство двух человек. В итоге было возбуждено уголовное дело. По данному факту ведется расследование, сообщает РЕН ТВ.

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязанском отделении «Единой России» обсудили итоги реализации партийных проектов в этом году

В центре Рязани произошло ДТП

Рязанцев ждёт главное музыкальное событие года

В четверг в Рязани отключат холодную воду

В Рязань для обсуждения проблем древних городов приехали делегации из разных стран

В интернете появился сайт, на котором можно узнать, какая температура будет в вашем городе в 2100 году

В Рязанской области прибавку за работу на селе получили 11,7 тысяч пенсионеров

В Рязани ожидается жара

Рязанка убила сожителя напильником

Типы питания в отелях: обозначения и расшифровка

Актёры Рязанского театра кукол показали «Мойдодыра» на Лыбедском бульваре

В Путятинском районе полицейские по «горячим следам» раскрыли пьяный угон иномарки

Рязанский полицейский отказался от взятки в 100 тысяч рублей

В Рязани прооперировали ребёнка, пострадавшего в ДТП с микроавтобусом

В Рязани открылся Музейный центр имени А. И. Солженицына

ХК «Рязань» стартует в Кубке «Дизеля»

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Солнечный парус шлёт сигналы с орбиты

В Роскачестве рассказали, как выбрать беговые кроссовки  

Вера Брежнева порадовала фанатов горячим фото