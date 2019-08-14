В Перми пенсионер срезал тросы промышленных альпинистов за окном

Пермский пенсионер едва не убил двух промышленных альпинистов. Пьяный мужчина специально разрезал удерживающие тросы. Причина такого поведения проста: престарелому пермяку не понравилось, что за окном очень шумно.

Сперва раздраженный мужчина потребовал от рабочих перестать выполнять ремонт на фасаде дома. Немного позднее мужчина вышел на крышу и перерезал канаты альпинистов. Один работник сорвался вниз, пролетел несколько этажей и повис на страховочном тросе. Второй работник сумел удержаться и вытащил приятеля.

Поступок пожилого пермяка восприняли как покушение на убийство двух человек. В итоге было возбуждено уголовное дело. По данному факту ведется расследование, сообщает РЕН ТВ.