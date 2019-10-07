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В Омской области пьяный водитель без прав погубил 20-летнего парня

Ночью в понедельник, 7 октября, на дороге «Ивановка – Южно-Подольск – Соляное» в Черлакском районе произошла авария со смертельным исходом.

По предварительной версии, 20-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21063» находился в состоянии алкогольного опьянения. Он не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся, пишет Омскрегион.

В результате на месте происшествия скончался 20-летний пассажир. Выяснилось, что у виновника ДТП не было водительских прав. Правоохранительные органы проводят проверку

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