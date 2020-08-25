В Омске подростка без маски продавцы в магазине заставили надеть пакет

В Омске продавцы одного из магазинов заставили 17-летнего парня надеть на лицо пакет, потому что у него не было медицинской маски. Об инциденте рассказала свидетельница.

Она заявила, что на кассе юноше отказали в обслуживании, потмоу что у него нет защитной маски.

«Тогда продавец предложила «маски» — мешочки с прорезями для ушей», — сообщила свидетельница.

Реклама

По ее словам, на слова подростка о том, что в такой «маске» невозможно дышать, продавец ответила, что «еще никто не задохнулся», сообщает LIVE24.