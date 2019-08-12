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В Новокузнецке живодеры убили и расчленили породистого пса

В Новокузнецке догхантеры убили собаку на глазах у хозяйки. Сперва они застрелили домашнее животное, а затем расчленили труп пса.

Потерпевшая сообщила об ужасном событии в социальных сетях. Она заявила, что с собакой расправились два человека. Один пристрелил пса, а второй разделал: он отрезал жертве голову, хвост и лапы.

По словам хозяйки убитого животного, правоохранители уже поймали одного подозреваемого. Выяснилось, что он и ранее совершал подобные зверские преступления. Отмечается, что оружие, из которого застрелили пса, хранилось у мужчины незаконно, сообщает Все42.

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