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В Нижнекамске школьник напал на мать ребенка, у которого вымогал деньги

В Нижнекамске школьник набросился на женщину с кулаками. Парень совершил нападение после того, как вымогал деньги у сына потерпевшей.

ЧП случилось на спортплощадке около 37-ой школы. Известно, что нападавший вымогал денежные средства у детей. Он брал по 300 рублей. Преступное деяние заметила мама одного из ребят. Она решила за своего ребенка и стала ругать несовершеннолетнего вымогателя.

В ответ юноша ударил женщину и оттаскал ее за волосы. ЧП засняли на видео и распространили в Сети. По факту произошедшего ведется разбирательство, сообщает Вечерняя Казань.

Фото и видео: соцсети

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