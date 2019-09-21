В Нижнекамске школьник напал на мать ребенка, у которого вымогал деньги

В Нижнекамске школьник набросился на женщину с кулаками. Парень совершил нападение после того, как вымогал деньги у сына потерпевшей.

ЧП случилось на спортплощадке около 37-ой школы. Известно, что нападавший вымогал денежные средства у детей. Он брал по 300 рублей. Преступное деяние заметила мама одного из ребят. Она решила за своего ребенка и стала ругать несовершеннолетнего вымогателя.

В ответ юноша ударил женщину и оттаскал ее за волосы. ЧП засняли на видео и распространили в Сети. По факту произошедшего ведется разбирательство, сообщает Вечерняя Казань.

Фото и видео: соцсети