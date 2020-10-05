В нескольких ДТП Тамбовской области пострадали дети

Минувший уикенд стал «урожайным» по количеству ДТП и травмированных пассажиров.

Сотрудниками ГАИ были составлены протоколы по 7 случаям ДТП, в результате которых из 9 пострадавших было 4 ребёнка.

Пятилетний мальчик и водитель грузовика Shacman доставлены в Мичуринскую ЦРБ 3 октября. Травмы получены из-за потери управления транспортным средством, в результате которого автомобиль перевернулся и оказался в кювете на противоположной стороне проезжей части.

4 октября произошло столкновение скутера и автомобиля Lifan Solano на перекрёстке улиц Тимирязева и Заречной. Пострадал несовершеннолетний пассажир, а также 13-летний водитель скутера. Участники ДТП получили травмы и госпитализированы в ТОГБУЗ Мичуринскую ЦРБ.

В результате аварии в Рассказове пострадала трёхлетняя пассажирка. ДТП произошло из-за столкновения Kia Rio и Ravon Gentra.

За выходные оформлен 21 протокол. Зафиксировано 20 случаев управления транспортным средством в нетрезвом виде. 19 человек управляли автомобилями без прав, — пишет ©LIFETAMBOV.RU