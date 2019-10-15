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В немецкой лаборатории ставили адские опыты на животных – СМИ

Немецкие правоохранительные органы нашли во время рейда лабораторию, где ставили чудовищные опыты на животных. Об этом пишет Daily Mail.

Тревогу забили защитники природы. В городе Миненбюттель обнаружили обезьян, чьи головы были зафиксированы в стальных тисках, а также окровавленную собаку и кота с обритыми лапами. Питомцем содержали в маленьких клетках. Им делали различные инъекции и оставляли страдать.

Следователи рассматривают возможность отзыва лицензии на проведение тестирований препаратов на животных.

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