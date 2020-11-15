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Новости мираПроисшествия

В Нальчике дядя месяцами насиловал малолетнюю племянницу

Никита Брыкин

Завершено расследование уголовного дела против жителя Нальчика, который обвиняется в систематическом изнасиловании одиннадцатилетней племянницы, передает телеканал РЕН ТВ.

По версии следствия, мужчина 1976 года рождения в ноябре 2014 года гостил у своей сестры в Нальчике. Оставшись наедине со своей племянницей 2003 года рождения, он надругался над жертвой.

Выяснилось, что злоумышленник совершал насильственные действия против ребенка вплоть до февраля 2015 года. Он делал этого, когда оставался наедине с девочкой в квартире.

В августе этого года девочка узнала, что мужчина снова собирается у них гостить, после чего сообщила обо всем матери. Извергу грозит до 20 лет тюрьмы. Дело передано в суд.

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