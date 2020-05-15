В Мурманской области отчим-садист пытал ребенка

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В Мончегорске в суд подан иск о лишении родительских прав матери мальчика, которого долгое время пытал 25-летний отчим-садист. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

Сообщается, что мальчик попал в больницу с тяжелыми травмами, у него диагностировали тяжелое повреждение кишечника. При этом его мать даже не хотела везти сына в больницу. Утверждается, что его оставили на скамейке, а скорую помощь вызвали прохожие.

Соответствующий иск будет рассматривать Мончегорский городской суд.