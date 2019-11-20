В Москве водитель грузовика сбил на тротуаре мать с ребенком

В Москве невнимательный шофер грузового автомобиля Hyundai Porter сбил мать с ребенком на тротуаре. При этом грузовик двигался задним ходом.

мент ДТП попал на видео и был размещен в паблике «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в соцсети ВКонтакте. При просмотре можно заметить, как водитель налетает на мать с ребенком в коляске. При этом после столкновения он понимает, что что-то пошло не так и останавливается.

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Это помогло избежать очень серьезных последствий. У малыша почти нет повреждений, только царапины на лице. При этом женщина пострадала весьма серьезно, потому что закрыла своего ребенка от грузовика. Врачи констатировали у потерпевшей переломы плеча и рёбер.