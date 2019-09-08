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В Москве пенсионерка заживо сожгла двух человек

В столице пенсионерку задержали за поджог квартиры, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает АГН «Москва».

Пожар в двухкомнатной квартире в доме №50 на Каширском шоссе произошёл днём 6 сентября. После его тушения сотрудники МЧС обнаружили внутри трупы хозяина, 1968 года рождения, а также женщины, 1978 года рождения. Оба были безработными.

В тот же день правоохранители задержали по подозрению в поджоге пенсионерку, 1958 года рождения, проживающую на улице Бехтерева. По данным следствия, она сначала выпивала вместе с погибшими, затем произошла ссора. Дождавшись, пока мужчина и женщина уснут, пенсионерка подожгла в двух комнатах одеяла и скрылась.  

По факту ЧП возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

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