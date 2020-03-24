В Москве мужчина обстрелял из пистолета свою гостью

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23-летнюю девушку доставили в реанимационное отделение одной из столичных больниц после того, как она пришла в гости к приятелю 23 марта. У потерпевшей найдены огнестрельные ранения живота, травма головы, ушибы.

Потерпевшая вместе со своим бойфрендом пришла в гости к 32-летнему гражданину. Молодые люди прибыли в центр столицы. В ходе беседы девушка поругалась с владельцем жилья. В результате чего мужчина применил пневматический пистолет, ранив оппонентку.

В итоге пострадавшая была доставлена в медучреждение. Нападавший задержан. Ведется расследование, сообщает РЕН ТВ.