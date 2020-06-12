В Москве девушка устроила своему бывшему разборку со стрельбой

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В Москве 16-летняя девочка отомстила бывшему парню за то, что он шантажировал ее интим-снимками. Влюбленные встречались около 9 месяцев. После этого они расстались.

Молодой человек захотел вернуть любимую и стал угрожать ей тем, что разошлет ее интимные фотографии. Так он обещал сделать, если девушка не вернется к нему. Москвичка не испугалась, а наоборот после получения угроз явилась к парню на разговор. Во время беседы она попросила попить. Когда парень ушел на кухню, изворотливая девушка запустила в его дом своих друзей.

Незваные гости прострелили ногу хозяину квартиры из травмата. Затем они удалили весь интим-контент из смартфона молодого человека и покинули его жилище. О ЧП правоохранителям рассказала отец потерпевшего подростка, пишет @Lshot.