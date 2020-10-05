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Новости мираПроисшествия

В Московском цирке медведь растерзал 29-летнего работника, который зашел к нему в клетку

Елена Лобанова

В понедельник, 5 октября, в московском цирке на Проспекте Вернадского медведь напал на 29-летнего работника, который зашел к нему в вольер, сообщает BAZA. 

Валентин Булич ухаживал за животными в цирке с февраля 2020 года. Обычно в клетку заходят вместе с дрессировщиками, однако в этот раз мужчина решил зайти в вольер без сопровождающего. В итоге, примерно в 15:40 семилетний большой медведь напал на Валентина, отчего тот получил серьезные травмы головы. 

Пострадавшего экстренно госпитализировали в ГКБ №64, однако спасти его так и не удалось. 

Представитель цирка Магомед Сурхайханов заявил Mash, что мужчина принял самовольное решение зайти в вольер к огромному медведю. 

— Это категорически противоречило технике безопасности. Данный факт подтверждает как камера видеонаблюдения, так и показания очевидцев, — сказал Сурхайханов.

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