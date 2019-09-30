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В Метро Москвы подростки избили молодого человека

Подростки напали на молодого человека в Метро Москвы. Избиение производилось прямо в вагоне одного из поездов. Его сняли на видео очевидцы, сообщает РЕН ТВ.

При просмотре кадров видно, как толпа подростков начинает бить молодого парня. Одного из нападавших успокаивает свидетель ЧП. А другой дебошир продолжает бить оппонента. При этом другие пассажиры вагона по неизвестной причине сразу разнимать дерущихся не стали. Лишь после просьб женщин мужчины вмешались и остановили избиение.

Причины разборки неизвестны. Также не сообщается, чем завершился конфликт.

Фото и видео: РЕН ТВ

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