В МЧС объяснили, как правильно дома приготовить антисептик

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НИИ от МЧС РФ подготовил советы по изготовлению антисептика на дому. Эксперты отметили, что для приготовления спецрастворва не подойдут водка и чистый спирт.

На портале МЧС России появилась памятка по изготовлению антисептика. В ней говорится, что «заменять спирт водкой» при изготовлении дезинфицирующего раствора не нужно. При этом чистый спирт способен сильно засушить кожу, создав микротрещины, вызвав зуд. Бесполезно использовать средства с содержанием менее 60% этанола или 70% изопропилового спирта.

Лучше всего, полагают эксперты, антисептик, в составе которого находятся спирт, перекись водорода, глицерин и дистиллированная вода. Все вышеперечисленное рекомендуется залить в некую плотно закрывающуюся емкость, затем взболтать и налить во флаконы, сообщает Лайф.