В Липецких детсадах работают дежурные группы

В детских садах Липецка работают дежурные группы. Об этом сообщает ГТРК «Липецк».
По состоянию на понедельник, 18 мая, дежурные группы открыты в 72 детских садах. Всего действует 146 групп, их посещают уже 1299 детей. По сравнению с прошлой неделей число групп выросло почти в три раза, число детей их посещающих – более чем в два раза.
Чтобы отвести ребёнка в детский сад, родители должны связаться с заведующим и предоставить справки с работы и заявление о переводе в дежурные группы.
Если брать в целом Липецкую область, то там работают 370 дежурных групп в 192 детских дошкольных учреждениях. Их посещают более 3 тысяч детей.
Напомним, в Рязани и Рязанской области из-за коронавируса детские сады сейчас не работают.
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