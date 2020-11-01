В Липецке 31-летний мужчина украл у своей знакомой телефон и продал его

В октябре 31-летний липчанин украл у своей знакомой телефон и продал его, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские завершили расследование уголовного дела и выяснили, что в октябре мужчина встретил в общежитии, расположенном на улице Доваторов, свою знакомую. Во время разговора в комнате общего пользования он попросил одолжить телефон для звонка.

— Когда девушка отвлеклась, обвиняемый вместе с телефоном вышел из комнаты. Затем он продал чужое имущество за 2 000 рублей, а полученную сумму потратил на личные нужды. При этом сама девушка оценила стоимость телефона в 4 900 рублей, — сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области.

В настоящее время уголовное дело по статье «Мошенничество» направлено в суд. Максимальное наказание, которое грозит мужчине, — лишение свободы на срок до двух лет.