В Ленобласти чиновник убежал в лес со взяткой в 2,5 миллиона рублей

Задержаны глава администрации Котельского поселения Кингисеппского района Юрий Кучерявенко и замглавы администрации по безопасности Игорь Долгополов. Их подозревают в получении взятки. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

Чиновников задержали по уголовному делу при особо крупном мошенничестве. Они обещали местному бизнесмену за 4,5 миллиона рублей решить вопрос по непривлечении его к уголовной ответственности. Он передал им 2,5 миллиона рублей. Сначала деньги оказались у Кучерявенко. Вскоре его задержали, и сумму забрал Долгополов.

Отмечается, что мужчина сбежал с деньгами в лес. В скором времени его поймали сотрудники регионального управления ФСБ. Приморский районный суд заключил чиновников под стражу до 30 сентября.