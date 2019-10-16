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В Кузбассе скорую три раза наказали за превышение скорости

В Кемеровском регионе Мариинская городская больница вступилась за своих водителей и через суд добилась отмены штрафов, которые были выписаны ГИБДД автомобилям скорой помощи.

До рассмотрения дела больницей были получены три постановления о штрафах по 500 рублей каждый. Они были выписаны за то, что водители машин скорой помощи превысили допустимую скорость движения на 20-40 км/ч. В эти дни (5 и 28 июня, а также 1 июля 2019 года) скорые спешили к пациентам. При этом проблесковые маячки и звуковое оповещение работали.

Однако «в соответствии с картой обслуживания вызова и путевым листам автомобили с использованием проблесковых маячков ехали к больным, чтобы забрать их и доставить в медучреждение. Соответственно, водители скорой имели право на превышение скоростного режима. По итогам рассмотрения вопроса в суде было решено отменить постановления о штрафах ГИБДД, сообщает СибДепо.

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