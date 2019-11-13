В Крыму женщина убила сожителя косой и палкой за «воздушный» поцелуй

Бахчисарайский районный суд вынес приговор женщине. Она признана виновной в убийстве , в порыве ревности забившей до смерти своего сожителя. Об этом пишет РИА Крым со ссылкой на пресс-службу суда.

Инцидент произошел в июне текущего года. Пара распивала спиртное. В какой-то момент женщина вспомнила, что сожитель, проходя лечение в больнице, послал воздушный поцелуй санитарке.

Она принялась бить мужчину палкой, а после косой. Потерпевший скончался в машине, не доехав до больницы. Женщину приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.