В Красноярске водитель устроил гонки с полицейскими по всему городу

В Красноярске пьяный водитель устроил настоящие гонки с полицейскими. Он катался по всему городу, пока патрульные преследовали его и стремились остановить.

В Сеть попали видео, снятые на улицах Красноярска. При просмотре можно заметить, что водитель тонированной легковушки собрал за собой целую вереницу машин ДПС. Такая погоня продолжалась достаточно долго. При этом нарушитель провез за собой «кортеж» из полиции по многим улицам города, двигаясь с высокой скоростью.

Правда, закончились гонки печально. Лихач протаранил патрульный УАЗ и был задержан вместе с другом – пассажиром его машины.

В итогу правоохранители составили 28 протоколов за езду на красный свет, 5 за выезд на встречную полосу и еще десятки других. кроме того, проверка показала, что в момент погони нарушитель был пьян, сообщает РЕН ТВ.