В Кирове во время пьянки зарезали 2-летнего мальчика

8 ножевых ранений нанесли двухлетнему мальчику в Кирове. Ребенок умер.

Сообщается, что дикое убийство было совершено на улице Дружбы. Там мать убитого мальчика устроила застолье в компании двух мужчин. Маленький ребенок во время пьянки был в той же квартире. Через некоторое время, когда хозяйка и гости были сильно пьяны, кто-то из взрослых нанес несовершеннолетнему восемь ударов ножом. От полученных повреждений малыш скончался.

Официальная информация от источников в полиции относительно инцидента отсутствует. Также неизвестно, кто из взрослых стал убийцей ребенка, сообщает Вятка областная.

Фото: проект «Место происшествия»