В Кашире рецидивист расправился с насильником

54-летний житель Каширы (Московская область) жестоко убил своего приятеля. Погибший пришел в гости к убийце-рецидивисту, который освободился из тюрьмы после 13 лет заключения.

Сообщается, что в ночь с 29 на 30 августа 47-летний мужчина пришел в гости к своему знакомому. Во время застолья мужчины поругались и хозяин расправился со своим приятелем. Отметим, что убитый также бывал в заключении и не раз. Сперва его осудили за кражу, затем он угодил за решетку, совершив надругательство.

Жестокий житель Каширы после убийства своего друга хотел расчленить его труп. Мужчина уже отрезал ухо жертвы, изуродовал тело убитого, однако до конца свое дело не довел. Сперва он попросил соседку вытащить труп из дома, а затем сделал это сам. В кустах труп нашла та самая соседка. Затем правоохранителям стало известно о жестоком убийстве. Ведется расследование ЧП, сообщает РЕН ТВ.

Фото: РЕН ТВ