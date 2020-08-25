В Канске сотрудники полиции прокололи колесо чужого автомобиля

В Канске полицейские прокололи шину на чужом автомобиле. Инцидент заснял на видео регистратор, установленный в пострадавшей машине. Кадры с места событий были размещены в паблике «ЧП Красноярск» в соцсети ВКонтакте.

При просмотре контента можно увидеть, как к передней части легковушки подходят два правоохранителя. У одного из них в руках нож. Страж порядка прокалывает левое переднее колесо автомобиля, затем оба полицейских уходят.

Автор поста о проколе показал также последствия инцидента. На снимках, сделанных в шиномонтаже, заметна большая дыра в покрышке от бокового пореза.

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Пользователи соцсетей недоумевают, почему полицейский поступил так с чужой машиной. Некоторые предположили, что это такой вид «штрафа». Другие полагают, что владелец потерпевшего авто сам навлек на себя гнев инспекторов.