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В Глазове молодой водитель сбил на «зебре» несовершеннолетнюю: видео

В Глазове (Удмуртия) 24-летний автомобилист совершил жесткий наезд на 17-летнюю девушку. ДТП случилось в темное время суток на «зебре» на улице Энгельса.

Момент происшествия был заснят видеокамерой системы «Безопасный город» фирмы Glazov.net. При просмотре ролика можно заметить, как автомашина Citroen движется по улице, а в это же время молодая глазовчанка начинает переходить дорогу. Видимо, автолюбитель не замечает пешехода и на полной скорости сбивает несовершеннолетнюю.

Удар оказывается настолько сильным, что потерпевшую отбрасывает на противоположную сторону перекрестка дорог. В результате наезда девушка получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу, сообщает Город Глазов.

Фото: скриншот из видео

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