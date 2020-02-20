В Екатеринбурге тракторист засыпал снегом спрятанную за сугробом камеру

Сотрудники полиции объявили в розыск тракториста в Екатеринбурге. Дело в том, что мужчина решил спасти всех водителей от треноги.

Когда водитель трактора убирал дорогу от снега, он увидел автомобиль, который был спрятан за сугробом неподалеку от камеры-треноги для фиксации нарушений ПДД. На видео, снятом на месте инцидента, видно, что тракторист закрыл обзор переносному радару и проезд машине.

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При этом ясно, что автовладелец на контролирующем нарушителей авто работать, не расчистив снег не сможет. А вот тракторист вполне может избежать наказания, ведь он просто работал и убирал снег, выполняя свои обязанности, сообщает РЕН ТВ.

Видео: РЕН ТВ