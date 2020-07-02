В двух регионах закрылись границы с Монголией из-за вспышки бубонной чумы

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Из-за вспышки бубонной чумы власти Монголии объявили о карантине в районе страны, который граничит с Республиками Алтай и Тува. Об этом пишет портал «Тайга-инфо».

Сообщается, что случаи заражения зафиксировали в Западной Монголии. Отмечается, что карантин продлится неопределенное время.

В больницу доставили 27-летнего мужчину и девушку в критическом состоянии. Они заразились из-за употребления сырого мяса сурка. Они прямо контактировали с 60 людьми.

Бубонная чума — это бактериальное заболевание, которое передается диким грызунам от блох, которые живут на их шерсти.