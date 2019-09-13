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В Дагестане мужчина погиб на автомойке

На территории республики Дагестан водитель внедорожника погиб, желая помыть свой автомобиль. Инцидент случился на мойке самообслуживания, об это рассказали в паблике «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в соцсети ВКонтакте.

Сообщается, что 53-летний мужчина решил помыть свой Toyota Land Cruiser на одной из автомобильных моек самообслуживания. Когда автомобилист взялся руками за моющий пистолет, его ударило током. Разряд был настолько сильным, что гражданин погиб. Момент гибели дагестанца попал в объектив камеры видеонаблюдения.

По предварительным данным, моющий пистолет был неисправным. Информация уточняется.

Фото и видео: Mash

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