В Челябинской области пьяная женщина без прав сбила трех детей, один из которых погиб

В субботу, 3 октября, жительница Челябинской области сбила троих детей, которые катались на скутере по деревне. В результате погиб один мальчик, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
ДТП произошло примерно в 15:30 в деревне Бутырки Чебаркульского района. По населенному пункту на скутере катались трое детей: два мальчика 10-ти лет и еще один ребенок, которому три года.
Правоохранительные органы быстро нашли виновника. Им оказалась 29-летняя девушка. При этом она была пьяна и не имела права управлять транспортным средством.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения.