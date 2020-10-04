В Челябинской области пьяная женщина без прав сбила трех детей, один из которых погиб

В субботу, 3 октября, жительница Челябинской области сбила троих детей, которые катались на скутере по деревне. В результате погиб один мальчик, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

ДТП произошло примерно в 15:30 в деревне Бутырки Чебаркульского района. По населенному пункту на скутере катались трое детей: два мальчика 10-ти лет и еще один ребенок, которому три года.

— Женщина, управляя автомобилем ВАЗ-2110 врезалась в скутер и скрылась с места преступления. В результате погиб 10-летний пассажир скутера, а двух других детей госпитализировали, — говорится в сообщении.

Правоохранительные органы быстро нашли виновника. Им оказалась 29-летняя девушка. При этом она была пьяна и не имела права управлять транспортным средством.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения.