В Челябинской области мужчина атаковал ногами ж/д переезд и избил полицейского

В Челябинском регионе мужчина пытался открыть железнодорожный переезд ногами. «Подвиги» пьяного гражданина засняли на видео и выложили в Сеть очевидцы событий.

При просмотре видео, которое оказалось в распоряжении РЕН ТВ, можно заметить, как пьяный гражданин стал прыгать по подъемному щиту, желая заставить его опуститься и открыть проезд через путепровод.

Старательные попытки гражданина окончились фиаско: он не смог заставить заградительный щит капитулировать. Последний постоянно опускался и тут же поднимался обратно. Расстроенный дебошир в отместку решил сломать шлагбаум.

Пока пьяный буян боролся с заградительным щитом на переезде, к месту ЧП приехали полицейские. Одного из стражей порядка мужчина избил до появления гематом. Теперь против дебошира заведено уголовное дело. Ему грозит серьезное наказание.