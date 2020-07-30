В Брянске неадекват с молотком избил женщин и разбил машину

Задержан житель Брянска, который с молотком в руках избил девушек. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ. Опубликовано видео с места событий.

На кадрах видно, как обозленный чем-то мужчина подошел сначала к одной из оскорбляющих его девушек и ударил в лицо кулаком. Вскоре злоумышленник ударил вторую даму. Они продолжили стоять рядом, оскорбляя его.

После этого мужчина подошел к припаркованному рядом авто и начал разбивать стекла молотком и наносить удары по всей машине.

Он утверждает, что конфликт произошел из-за припаркованного под его окнами транспорта. Подробности уточняются.