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В британском Ноттингеме появился еще один рисунок уличного художника Бэнкси

Елена Лобанова

В британском Ноттингеме появилось новое граффити уличного художника Бэнкси, сообщает «Интерфакс». 

По сообщения «BBC», сам художник подтвердил авторство рисунка, выложив изображение на сайте и в Instagram. На этот раз Бэнкси нарисовал девочку, которая крутит раму от колеса велосипеда вместо обруча. При этом настоящий транспорт без заднего колеса стоит рядом, прикованный к столбу.  

Рисунок появился на стене салона красоты

— Пока Бэнкси официально не признал эту работу, шли спору, кто же автор изображения. Местные власти пока закрыли девочку экраном и, как отмечает «Би-би-си», вскоре экран был закрашен другим граффити. В настоящий момент его уже отмыли, — говорится в сообщении.

После того, как Бэнкси признал свое авторство, возле стены стали собираться многочисленные фанаты, желающие сфотографироваться с работой известного уличного художника.

Бэнкси появился в 1990-м году. Тогда он своими рисунками, которые первое время появлялись в Бристоле, высмеивал крупные корпорации и работал с политическим подтекстом. Художник известен еще и тем, что никто не знает ни его настоящего имени, ни других данных. Есть только псевдоним — Бэнкси.

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