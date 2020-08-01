В Благовещенске родители избили ребёнка за то, что он не давал им деньги

В Благовещенске родители избили своего ребёнка прямо на улице. Инцидент был заснят на видео очевидцами момента.

Причиной для избиения стал факт того, что 8-летний мальчик не отдавал деньги родителям, пишет Лайф. Уточняется, что разборку с сыном начала его мать. Затем в «процесс воспитания» включился отец. Он сильно ударил мальчика в живот.

Прохожие и очевидцы стали делать замечания парочке. Тогда мужчина и женщина взяли ребёнка и увели его.

По факту случившегося уже заведено уголовное дело. Расследованием занимаются сотрудники прокуратуры и СК РФ.