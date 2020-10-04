В Астрахани суд вынес обвинительный приговор бывшему начальнику инспекции Гостехнадзора

Советский районный суд Астрахани вынес обвинительный приговор бывшему начальнику межрайонной инспекции Гостехнадзора. Его признали виновным в служебном подлоге, сообщает региональный следственный комитет.
Следователи установили, что мужчина, когда являлся начальником Гостехнадзора, составил несколько постановлений об административных нарушениях. Сотрудник инспекции считал, что 7 местных жителей нарушили правила эксплуатации дорожно-строительной техники. После этого начальник внес эти сведения в электронную систему. При этом он знал, что все документы является ложными.