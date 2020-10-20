В Архангельске построят пациент-отель за 170 млн рублей

В Архангельске построят пациент-отель, в котором одновременно смогут располагаться 366 человек. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Данная гостиница будет предназначена для людей, которые приезжают в областной центр для медобследования и лечения. Проект предполагает строительство 150-ти номеров для 366 человек.

— По предыдущему месту работы знаю, что гостиница для пациентов архангельских докторов всегда была очень востребована среди жителей Ненецкого автономного округа, которые часто по направлению приезжают в соседний регион за получением высококвалифицированной медпомощи, — написал глава региона.

Стоимость данного проекта составляет 170 млн рублей. При этом губернатор Архангельской области отметил, что цена на номера будет фиксированной.

— Здание будет восьмиэтажным, построить его планируется рядом с больничным городком в районе проезда Сибиряковцев и соединить переходом с Архангельской областной клинической больницей. При этом услугами пациент-отеля смогут воспользоваться не только приезжающие на обследование в АОКБ, но и пациенты онкодиспансера, других клиник города, а также медицинские работники, которые проходят обучение или повышение квалификации в Архангельске, — отметил Александр Цыбульский.