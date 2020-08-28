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Новости мираПроисшествия

«Усадила в таз с кипятком»: приемные дети обвинили женщину в пытках

Никита Брыкин

Жительницу деревни в Таврическом районе Омской области обвиняют в истязании приемных детей. Об этом пишет «КП».

Сообщается, что у женщины двое родных детей. В 2007 году она и ее муж удочерили девочку, а в 2016 году взяли под опеку еще троих детей – двоих мальчиков и девочку. Спустя четыре года опекунов заподозрили в жестоком обращении с приемными детьми.

По словам соседей, они были постоянно голодны. Позже несовершеннолетние признались, что дома за малейший проступок их лишали еды. Также у них не было зимней одежды. Старший мальчик рассказал, что приемная мать во время наказания раздела его до трусов и ударила в грудь кулаком. Младшая девочка призналась, что женщина заставила ее сесть в таз с кипятком в бане.

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Сама женщина с обвинениями не согласна. Сейчас дети находятся в другой семье, а их бывшей приемной матери грозит тюремный срок.

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