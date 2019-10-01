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Ураган «Мортимер» разгромил Петербург

1 октября в Северную столицу нагрянул сильнейший ураган. Природное явление, именуемое «Мортимер» стало причиной падения столбов, деревьев, светофоров.

О потерпевших не сообщается. Но свидетели непогоды уже разместили в Сети фотографии и видеоролики, на которых показали последствия урагана. Петербуржцы отмечают, что сперва на город обрушился сильный ливень, который сменялся градом. Затем пришли сильные порывы ветра, а потом на небосклон вышла радуга.

Отметим, что «Мортимер» разгромил не всю Северную столицу. Некоторые жители Питера узнали о непогоде только по сообщениям в СМИ и соцсетях, пишет РЕН ТВ.

Фото и видео: РЕН ТВ

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