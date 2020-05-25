Умершей от инфаркта девушке устроили «коронавирусные» похороны в Костроме

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Проживавшая в Костроме девушка скончалась от инфаркта. Однако похоронили ее так же, как и тех, кто умер от COVID-19.

В медучреждение 21-летнюю девушку привезли 16 мая. Медики сразу поставили пациентке диагноз: инфаркт. Заболевшую спасти не удалось, но тест на коронавирус ей все же сделали, пишет Регион Онлайн.

Как сообщают родители девушки, их дочь похоронили как зараженную коронавирусом. Тело умершей было в полиэтиленовом пакете и закрытом гробу, утрамбованном мешками с хлоркой. Родственники уточнили, что результат теста на COVID-19 пришел уже после похорон 21-летней жительницы Костромы и был отрицательным.