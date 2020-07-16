Учёные: маловыносливая Y-хромосома вскоре исчезнет из человеческого ДНК

Учёные прогнозируют исчезновение Y-хромосомы. В ходе исследований выяснилось, что 166 миллионов лет назад Y-хромосома по набору генов и размеру не уступала Х-хромосоме.

Со временем произошло изменение, и в клетках Y-хромосомы стала присутствовать только одна копия, которая передаётся от отца к сыну.

Таким образом, Y-хромосома отвечает за рождение мальчика. Но, во-первых она невынослива, а во-вторых, одной из характеристик Y является необязательность для жизни.

В настоящее время есть много гипотез о том, что Y-хромосома переживает дегенерацию. По наличию хромосом женщины имеют две полноценные Х, а мужчины «полную» Х и сморщенную Y.

Эксперты предполагают, что через 4,6 миллионов лет Y-хромосома исчезнет. Но, несмотря на неблагоприятные прогнозы, мужчины могут спать спокойно. Такой «коллапс» в процессе оплодотворения не приведёт к вырождению самцов. Некоторые биологические виды не имеют Y-хромосомы, однако ген, определяющий потомство, у них просто перешёл в другую хромосому, — пишет Территория новостей.