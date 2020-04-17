Учительница убила мужа на самоизоляции

В Ростове-на-Дону учитель истории убила своего супруга. ЧП случилось 11 апреля 2020 года, во время самоизоляции.
В доме на улице Космонавтов местная жительница ударила ножом своего мужа. Потерпевший умер от ранения.
По факту случившегося начато расследование. Выясняются детали убийства. Женщина отпущена после допроса под подписку о невыезде, сообщает «Регион Онлайн».
Ранее сообщалось, что на Кубани мужчина убил соседа за оскорбление возлюбленной
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