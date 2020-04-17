В Москве задержан автомобиль «Спецроты»

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Московские инспекторы ГИБДД поймали 25-летнего автомобилиста, который многократно нарушал ПДД. Его машина была задержана.

Сотрудники ДПС проводили патрулирование на Онежской улице и заметили Ford Focus черного цвета без номеров. На нем имелись цветографические схемы машин спецслужб, а тонировка не проходила по требованиям допуска.

При беседе с правоохранителями владелец транспортного средства отказался снять наклейки с кузова машины, а также не желал убирать сигнальные лампы и тонировку. В итоге иномарку поместили на эвакуатор и отвезли на спецстоянку.

Фото — Спецрота в Инстаграме

Автолюбитель за свои «фокусы» получил семь административных протоколов, включая штраф за «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», сообщается в паблике «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в соцсети ВКонтакте.

Ранее мы писали, что нарушитель самоизоляции убежал от патрульных на улице

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